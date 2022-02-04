В сирийский порт Тартус прибыл отряд российских кораблей
Москва, 4 февраля, 2022, 06:32 — ИА Регнум. В пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе прибыл отряд больших десантных кораблей (БДК) Северного и Балтийского флотов ВМФ России. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В состав объединённого отряда входят БДК «Королёв», «Минск», «Калининград» Балтийского флота и БДК «Пётр Моргунов», «Георгий Победоносец», «Оленегорский горняк» Северного флота. Все они ранее прибыли в восточную часть Средиземного моря после завершения перехода вокруг Европы в рамках учений, проводимых под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.
Как сообщало ИА REGNUM, группа из трёх больших десантных кораблей Северного флота России вошла в Средиземное море через пролив Гибралтар.