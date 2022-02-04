Абуджа, , 06:29 — REGNUM Два пассажирских автобуса столкнулись на дороге в штате Йобе на северо-востоке Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

ДТП

«Это было лобовое столкновение двух транспортных средств, которые перевозили пассажиров», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что после столкновения один из автобусов вылетел в кювет. В результате ДТП погибли 19 человек. Других подробностей о дорожной аварии не приводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля на дороге в штате Огун в Нигерии взорвался бензовоз во время движения. В результате взрыва погибли два человека. Отмечалось, что происшествие вызвало пожар и столкновение еще трех автомобилей.

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