Тбилиси, , 13:32 — REGNUM Премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили, недавно заболевшего коронавирусом, заподозрили в нарушении режима изоляции и карантина, сообщает 3 февраля грузинский телеканал «Формула».

Ираклий Гарибашвили Gov.ge

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Уже второй день высокопоставленные чиновники министерства здравоохранения не могут сказать, почему зараженный премьер-министр нарушает правила изоляции. Второй день администрация правительства не говорит, где находится белый кабинет с гербом и белое кресло, в котором зараженный Гарибашвили дистанционно участвовал на заседании Координационного совета.

«Мы не будем разглашать личную информацию», — заявил Амиран Гамкрелидзе, руководитель центра по контролю заболеваний.