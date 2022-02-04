Владивосток, 4 февраля, 2022, 06:22 — ИА Регнум. С акватории в порту Приморья, где затонуло краболовное судно «Акванавт», специалисты собрали 108 куб. м нефтепродуктов. Об этом 4 февраля сообщил журналистам глава приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» Иван Агаревский.

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Как уточнил специалист, в течение дня планируется завершить очистку акватории и приступить к водолазному обследованию. Всего собрано 108 куб. м нефтесодержащей жидкости.

В компании «Примкраб», которая является владельцем судна, пояснили, что все собранные воды будут проходить очистку и фильтрацию скиммерами. Также в компании отметили, что подъем судна предварительно намечен на 5 февраля.

Напомним, краболовное судно «Акванавт» затонуло 2 февраля около 10:00 (03:00 мск) у причала Зарубинской базы флота, с борта судна было эвакуировано 14 членов экипажа, один человек погиб.