Владивосток, 4 февраля, 2022, 06:24 — ИА Регнум. В связи с ухудшением эпидобстановки с COVID-19 и ОРВИ Роспотребнадзор Приморья рекомендует приостановить работу школ и перевести сотрудников предприятий на удаленную работу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края 4 февраля.

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Главный государственный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская сказала, что в связи с ростом заболевших усилены санитарно-противоэпидемические мероприятия.

«Запрещено проведение любых мероприятий, предполагающих скопление детей, кроме занятий в рамках одного класса, групп в садах. Следует приостановить учебный процесс, если заболеваемость COVID-19, ОРВИ, гриппом по учреждению составляет 20%. Временно приостановить реализацию программ дополнительного образования в очном формате. Юридическим лица рекомендовано перевести на дистанционный режим работы максимальное количество сотрудников», — рекомендовала Детковская.

Губернатор Олег Кожемяко поддержал врача и поручил главам муниципальных образований издать соответствующие акты.

«Эту работу необходимо организовать незамедлительно. Необходимо перевести на удаленную работу сотрудников, которые могут выполнять свои обязанности дистанционно, в режиме ВКС. При этом важно соблюдать режим изоляции и находиться дома», — сказал глава Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области впервые за всё время пандемии отмечается резкий рост заражений коронавирусом среди детей, их удельный вес в структуре заболевших — 33,2%.