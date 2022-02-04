Москва, , 06:13 — REGNUM В пятницу, 4 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −6… −4 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Москва. Зима Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 5 февраля в Москве преимущественно без осадков. Температура воздуха −14… −12 °C.

Ветер северный (ночью — переменных направлений) 2−7 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −9… −4 °C днём. Ночью — −17… −12 °C.

В четверг, 5 февраля, днём в столице ожидается −7… −5 °C, по области −10… −5 °C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается −17… −12 °C, небольшой снег.

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