Владивосток, 4 февраля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Приморские специалисты рассказали, что является противопоказанием для вакцинации подростков. Руководитель краевого центра вакцинопрофилактики в Приморье Евгения Воробьева пояснила, что основные противопоказания для прививки — тяжелые аллергические реакции в анамнезе и гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

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«Перед вакцинацией ребёнку необходимо иметь добровольное информированное согласие от родителей», — добавила специалист.

Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская настоятельно рекомендует вакцинироваться подросткам с учетом медицинских показаний. По её словам отмечается рост заражений среди детей.

«За неделю рост заболевших составил 94,4%. Больше всего коронавирусом болеют подростки от 15 до 17 лет, есть случаи заболевания «Омикроном» детей от 1 года», — сказала Татьяна Детковская.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае из-за резкого роста числа обращений граждан амбулаторные инфекционные центры в трёх крупнейших городах перевели на круглосуточный режим работы.