Петропавловск-Камчатский, 4 февраля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Переболевшие COVID-19 должны пройти углубленную диспансеризацию спустя два месяца после выздоровления. Это позволит выявить постковидные осложнения на ранней стадии, уверена заведующая терапевтическим отделением больницы №1 Петропавловска-Камчатского Елена Чуян.

Https://adm44.ru Диспансеризация

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«Углубленная диспансеризация — это комплекс мероприятий, который направлен на раннее выявление осложнений у пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. На сегодня это очень важное мероприятие, которое доступно и актуально для тех людей, кто перенес ковид», — сказала Чуян.

Диспансеризация переболевших COVID-19 проводится в два этапа. Пройти медобследование можно во всех поликлиниках Камчатки. В большинстве случаев на прохождение диспансеризации уходит один день, и результаты будут готовы уже на следующие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года во всех медучреждениях Приморья будет развернута сеть реабилитационных отделений и коек, в том числе амбулаторных. Медицинская реабилитация оказывается уже в 22 учреждениях, постковидная — в четырех.