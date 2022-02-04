Сургут, Югра, 4 февраля, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов намерен отговорить «Аэрофлот» от передачи полётных слотов лоукостеру «Победа». Об этом мэр экономической столицы Югры написал в своём Instagram-аккаунте.

Aeroflot.ru Самолет авиакомпании «Аэрофлот»

Глава Сургута пояснил, что одним из факторов, влияющих на решение перевозчика уйти из города, является стремление к удешевлению перелётов.

«Ситуация, конечно же, беспокоит, поскольку качество и доступность авиаперелётов для Сургута важны. Лично считаю, что передача сургутских рейсов «Победе» для многих сургутян будет означать изменение уровня комфорта, обслуживания, количества предоставляемых услуг», — отметил Андрей Филатов.

Глава экономической столицы Югры пояснил, что окончательное решение, конечно же, за руководством «Аэрофлота». И всё же он просит обратить внимание на пожелания клиентов компании.

«Со своей стороны также займусь этим вопросом в рамках полномочий. Предлагаю также подключиться к этому процессу и депутатам от Сургута на всех уровнях, представителям общественности, лидерам мнений», — пишет глава Сургута.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жителей Югры взволновал уход авиакомпании «Аэрофлот» из Сургута. Грядущая замена самолётов компании бортами лоукостера «Победа» в ряде регионов ожидается весной 2022 года. В Общероссийском объединении пассажиров и уральском бизнес-сообществе негативно воспринимают данную инициативу «Аэрофлота».