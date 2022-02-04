Оттава, , 06:01 — REGNUM В Канаде три провинции — Альберта, Онтарио и Саскачеван — в ближайшее время могут отменить ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Это следует из обнародованных 3 февраля заявлений высокопоставленных чиновников этих регионов.

Дальнобойщики на ледяной дороге. Канада MJ Preston

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По мнению министра по вопросам окружающей среды и спикера нижней палаты парламента провинции Альберта Джейсона Никсона, о котором он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, с появлением штамма «Омикрон» действующие коронавирусные ограничения стали неэффективны, и они (в том числе связанные с обязательной вакцинацией), «должны быть отменены».

Аналогичной позиции придерживается и главный врач провинции Онтарио Киран Мур, который этим же днём объявил о намерении властей региона в ближайшее время пересмотреть действующую с сентября программу паспортов вакцинации.

Киран Мур «У вакцинированных двумя прививками от COVID-19 нет значительного преимущества в вопросе передачи вируса другим людям по сравнению с невакцинированными гражданами».

Глава провинции Саскачеван Скотт Мо 3 февраля объявил, что с 7 февраля в регионе прекращают массовое ПЦР-тестирование на коронавирус, которое будут проводить только у граждан, находящихся в группах риска. А в ближайшее время начнётся снятие коронавирусных ограничений.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо 31 января сообщил о заражении коронавирусом, в связи с чем уклонился от общения с протестующими канадскими дальнобойщиками.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Канады рассматривает возможность привлечения армии для прекращения протестов канадских дальнобойщиков, объявивших себя «свободным конвоем» и окруживших столицу страны Оттаву в знак протеста против принудительной вакцинации. При этом 90% дальнобойщиков вакцинированы, но считают данный вопрос принципиальным.

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