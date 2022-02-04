Якутск, 4 февраля, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Строящийся в Якутии кардиососудистый центр посетил начальник управления Генеральной прокуратуры РФ по ДФО Андрей Мондохонов. Целью его визита была оценка подготовки медучреждения к вводу в эксплуатацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

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Работы в кардиоцентре завершены на 90%, установлено современное оборудование. Сдача в эксплуатацию запланирована на первый квартал 2022 года.

«Андрей Мондохонов поручил прокуратуре республики обеспечить контроль за своевременным вводом объекта в эксплуатацию, получением лицензии на медицинскую деятельность, укомплектовании медицинским и иным персоналом», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года Якутия не исполнила показатели, запланированные по нацпроектам. Недоделки, были по «Здравоохранению» и «Демографии». Один объект не достроен в срок, другой — принят в ненадлежащем состоянии.