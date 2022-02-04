Владивосток, 4 февраля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Приморье ежедневно фиксируется существенный рост обращений взрослых и детей с симптомами ОРВИ, а также количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По мнению врачей, помимо барьерной защиты — обработки рук, ношения маски, избегания скопления людей, эффективным методом борьбы с инфекцией является вакцинация, в том числе и подростков.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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«Перед прививкой врач осматривает ребёнка, изучает медицинскую карту и только потом принимается решение о вакцинации. Важно, чтобы перед тем, как отправиться на прививку, ребёнок был здоров, без симптомов ОРВИ или других обостренных заболеваний. За два дня вакцинировались около 100 подростков в Приморье», — пояснила заведующая поликлиническим отделением краевой детской клинической больницы №2 Марина Макеева.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке детей в возрасте от 12 до 17 лет начали прививать препаратом «Спутник-М» от COVID-19. На вакцинацию поступило уже более 60 заявок.