Тегеран, 4 февраля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. «Если мировые потребители недовольны текущими ценами на нефть и уровнями поставок, я предлагаю в скорейшие сроки отменить односторонние жестокие санкции США против Ирана», — заявил министр нефти Исламской Республики Джавад Овджи 3 февраля. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Овджи сделал это замечание по итогам 25-й министерской встречи государств-членов ОПЕК и стран, не входящих в данную организацию, состоявшейся в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба министерства нефти.

Он отметил, что сегодня ОПЕК+ согласилась продолжить увеличение добычи сырой нефти на 400 000 баррелей в сутки.

«Учитывая отчеты, а также анализ перспектив мировой экономики и факторов глобального спроса и предложения на нефть в 2022 году, все государства-члены ОПЕК+ достигли консенсуса по увеличению добычи сырой нефти на 400 000 баррелей в сутки в марте текущего года», — подчеркнул министр.

«ОПЕК+ также будет проводить регулярный мониторинг развития рынка с целью принятия необходимых мер для поддержания стабильности на нефтяном рынке», — заявил Овджи.

Он также отметил: «В принципе, целью ОПЕК не является определение цен на нефтяном рынке. Мировые цены на нефть определяются набором показателей спроса и предложения, и все страны-члены ОПЕК+ стремятся к справедливой цене для производителей, потребителей и мировой экономики. Производители ОПЕК+ удовлетворены относительной стабильностью на рынке и будут продолжать свои усилия по его поддержанию и укреплению».

«Однако, если мировые потребители, особенно крупнейшие экономики, недовольны текущими ценами на нефть и уровнями поставок, считая, что это противоречит их интересам, я предлагаю им как можно скорее отменить односторонние жестокие санкции США против Тегерана и подготовить почву для возвращения Ирана на мировой рынок нефти с максимальной пропускной способностью», — заявил иранский представитель.