Бразилиа, , 05:46 — REGNUM Визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Россию запланирован на середину февраля. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба МИД латиноамериканской страны.

Жаир Болсонару Janine Moraes / Câmara dos Deputados

Уточняется, что визит главы Бразилии в Россию запланирован на период с 14 по 17 февраля. Отмечается, что поездка представляет интерес для обоих государств и её целью является намерение углублять отношения с Россией.

Болсонару ещё в декабре заявлял о своём возможном визите в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Позднее бразильский лидер ещё раз подтвердил своё намерение, несмотря на продолжающееся давление со стороны США, пытавшихся помешать этому.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил возможность визита президента Бразилии Болсонару в Россию.

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