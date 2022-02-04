Тегеран, 4 февраля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. 3 февраля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан выразил надежду, что взаимодействие между Исламской Республикой и Саудовской Аравией поможет решить региональные вопросы и проблемы исламского мира. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Он сделал эти замечания в телефонном разговоре с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Тахой, подчеркнув значимость Ирана и Саудовской Аравии как двух ключевых региональных государств.

Глава МИД также обсудил проблемы, с которыми сталкивается сегодня исламский мир и исламская умма. Порядок двустороннего и многостороннего сотрудничества между Ираном и ОИС, возобновление представительства Ирана в ОИС и ряд других региональных вопросов также вошли в число рассматриваемых тем.

Амирабдоллахиан выразил свою признательность ОИС за усилия организации по возобновлению работы офиса Ирана в Джидде.

Представитель ОИС приветствовал открытие офиса Ирана в Джидде и активное участие Тегерана в организации, отметив значимую роль Исламской Республики Иран как одного из основателей и активного члена организации.

Он также заявил, что ОИС не сможет решить проблемы исламского мира в отсутствие активного участия всех мусульманских стран.