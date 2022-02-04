Тегеран, 4 февраля 2022, 08:22 — REGNUM 3 февраля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан провел беседу со своим иракским коллегой Фуадом Мохаммедом Хусейном о последних событиях в отношениях между двумя странами, а также о региональных и международных вопросах, представляющих взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Mfa.gov.ir

По данным министерства иностранных дел Ирана, в начале беседы высокопоставленный иранский дипломат поприветствовал своего иракского коллегу и выразил удовлетворение его выздоровлением от коронавирусной инфекции, пожелав ему отличного здоровья.

Министры иностранных дел Исламской Республики Иран и Ирака кратко рассмотрели текущие отношения между двумя соседними и братскими странами.

Стороны также провели консультации и обменялись мнениями относительно событий в регионе, включая йеменский кризис, отметив необходимость попытаться положить конец войне в Йемене.

Обсуждая переговоры в Вене, министр иностранных дел Ирака подчеркнул важность продолжения диалога Тегеран—Эр-Рияд, оказывающего позитивное влияние на укрепление стабильности и безопасности во всем регионе.