Тегеран, , 08:22 — REGNUM 3 февраля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан провел беседу со своим иракским коллегой Фуадом Мохаммедом Хусейном о последних событиях в отношениях между двумя странами, а также о региональных и международных вопросах, представляющих взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан Mfa.gov.ir

По данным министерства иностранных дел Ирана, в начале беседы высокопоставленный иранский дипломат поприветствовал своего иракского коллегу и выразил удовлетворение его выздоровлением от коронавирусной инфекции, пожелав ему отличного здоровья.

Министры иностранных дел Исламской Республики Иран и Ирака кратко рассмотрели текущие отношения между двумя соседними и братскими странами.

Стороны также провели консультации и обменялись мнениями относительно событий в регионе, включая йеменский кризис, отметив необходимость попытаться положить конец войне в Йемене.

Обсуждая переговоры в Вене, министр иностранных дел Ирака подчеркнул важность продолжения диалога Тегеран—Эр-Рияд, оказывающего позитивное влияние на укрепление стабильности и безопасности во всем регионе.