Тегеран, , 08:24 — REGNUM 3 февраля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 132 624, причем за последние 24 часа от смертельного вируса погиб 61 иранец. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«За последние 24 часа от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончался 61 иранец, в результате чего общее число погибших достигло 132 624 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведенным данным, за последние сутки по стране было выявлено 37 395 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1 981 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 121 353 пациента из общего числа 6 483 799 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 1 945 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 60 992 230 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 54 370 250 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.