Тегеран, , 08:24 — REGNUM 3 февраля министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси в телефонном разговоре со своим иранским коллегой выразил поддержку своей страны переговорам в Вене. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан En.mfa.ir

В ходе телефонного разговора стороны обсудили развитие сотрудничества между двумя странами в различных областях, а также ход переговоров в Вене.

В беседе со своим японским коллегой министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан поблагодарил Токио за его усилия по содействию переговорам и выразил готовность Тегерана к достижению «хорошего, стабильного и надежного соглашения».

Министр иностранных дел Японии назвал отношения между двумя странами «историческими и очень важными».

Поддерживая Венские переговоры по отмене санкций, Йошимаса Хаяси высоко оценил начало переговоров и призвал все стороны проявить гибкость для достижения ключевого соглашения. Он также передал приветствия высокопоставленных японских официальных лиц президенту Ирана и пригласил Амирабдоллахиана посетить с рабочим визитом Японию.

Амирабдоллахиан приветствовал приглашение своего японского коллеги и выразил надежду в ближайшее время посетить Японию, чтобы встретиться с японскими официальными лицами и обсудить дальнейшее продвижение двусторонних связей.