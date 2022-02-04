Новороссийск, Краснодарский край, 4 февраля, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Федеральное казённое учреждение «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» (ФКУ «Ространсмодернизация») 25 февраля 2022 года планирует выбрать проектировщика и подрядчика на реализацию проекта по комплексному развитию Новороссийского транспортного узла. Стартует тендер с цены более чем 14 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Проект включает также строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги. Максимальная цена контракта — 14 083 852 696,18 рубля при авансе 65,62%. Профинансируют проект средствами федерального бюджета.

На проектирование отводится 11 месяцев с даты подписания контракта, а строительные работы должны завершить не позднее 31 августа 2024 года.

В стоимость включён большой комплекс работ, в том числе проведение охранно-спасательных археологических исследований в районе проектирования, строительство пассажирских платформ на о.п. Кирилловка, реконструкция тяговой подстанции Гайдук, рубка леса и корчевка пней на перегоне б.п. Кирилловский — ст. Новороссийск (парк Нижний) и так далее.

Напомним, реализация проекта комплексного развития в целом включает строительство нового железнодорожного терминала вблизи города Новороссийск, развитие существующей железнодорожной станции, возведение нового железнодорожного пути к Новороссийску, новых автодорог и моста.