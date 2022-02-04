Минусинск, Красноярский край, 4 февраля, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел в административно-офисном здании в Минусинском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Пожар

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в поселке Зеленый Бор на территории компании «УгольЛесСнаб». По предварительным данным, там горит гараж с техникой и административной пристройкой. Общая площадь возгорания оценивается в 572 квадратных метра.

В ликвидации пожара участвуют 33 человека личного состава и 12 единиц спецтехники. Сведений о возможных пострадавших или погибших пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля пожар произошёл на мебельной фабрике в подмосковном Фрязино. Общая площадь возгорания оценивались в 7 тыс. квадратных метров. Пожар был локализован, сведений о пострадавших не поступало.