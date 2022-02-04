Тегеран, 4 февраля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. 3 февраля начальник Главного таможенного управления Астары (Иран) и официальные лица Азербайджана на встрече договорились облегчить и увеличить пограничный транзит между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

На встрече с должностными лицами таможенной службы Азербайджанской Республики иранский представитель Саид Надери раскритиковал низкую скорость пропуска грузовых автомобилей таможней Азербайджана.

Ссылаясь на договоренности министров дорог и городского развития двух стран, Надери призвал к упрощению процесса транзита грузовиков, въезжающих в Азербайджан.

Азербайджанская сторона, со своей стороны, пообещала решить возникшие транспортные проблемы, а также расширить взаимодействие и сотрудничество с иранской таможней.

По данным Главного таможенного управления Астары, стороны также пришли к решению, что до завершения проекта благоустройства таможни Гилян—Астара количество пропускаемых иранских грузовиков будет увеличено до 300 в день.