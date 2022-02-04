Тегеран, , 08:27 — REGNUM 3 февраля глава Федерации борьбы Ирана Алиреза Дабир в письме своему американскому коллеге Брюсу Баумгартнеру заявил, что сборная Ирана по вольной борьбе не посетит США из-за отказа в визе шести членам иранской команды. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Борьба

В электронном письме, отправленном Баумгартнеру, Дабир с сожалением сообщил, что национальная сборная Ирана по вольной борьбе не примет участия в соревнованиях ввиду агрессивных действий со стороны властей США.

Он также отметил, что Вашингтон принял эту меру, несмотря на длительную подготовку иранской команды, которая представила все необходимые документы для участия на соревнованиях.

Дабир объявил, что США отказали в визах двум борцам, тренеру, руководителю команды, олимпийским судьям и ему самому, поэтому у Федерации борьбы Ирана не было другого выбора, кроме как отменить поездку.

Он также выразил протест против неуважительного и невежливого поведения некоторых сотрудников Генерального консульства США в Дубае в отношении главы сборной Ирана по борьбе, которого допрашивали около 5 часов.