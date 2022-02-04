Тегеран, 4 февраля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. 3 февраля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан и его коллега из ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре обсудили двусторонние и региональные проблемы, подчеркнув важность укрепления двусторонних связей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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По данным министерства иностранных дел Ирана, Амирабдоллахиан в телефонном разговоре со своим коллегой из ОАЭ охарактеризовал двусторонние связи как «позитивные и прогрессивные». Он также отметил, что между официальными лицами двух стран в последнее время состоялись конструктивные встречи и переговоры.

Соответственно, говоря о йеменском кризисе, Амирабдоллахиан заявил, что Тегеран считает, что продолжение войны, а также распространение конфликтов и споров не отвечают интересам никого в регионе.

Он подчеркнул, что агрессивные действия Израиля представляет угрозу региональной безопасности, заявив: «Нельзя допускать в регион игроков, создающих кризис. Мы должны попытаться предотвратить появление кризисных причин на Ближнем Востоке».

Со своей стороны, Абдулла бен Заид Аль Нахайян заявил, что правительство ОАЭ серьезно относится к расширению связей с Ираном и считает необходимым продолжение двусторонних переговоров на различных уровнях.