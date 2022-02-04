Тегеран, 4 февраля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. 3 февраля посол Исламской Республики Иран в Исламабаде во время встречи с представителем министерства иностранных дел Пакистана подчеркнул необходимость расширения сотрудничества в области СМИ в целях укрепления двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Мохаммад Али Хоссейни встретился в Исламабаде с представителем МИД Пакистана Асимом Ифтихаром, чтобы обсудить последние события в отношениях между двумя соседними странами, а также региональные и международные проблемы.

Посол, говоря о двусторонних отношениях между Ираном и Пакистаном в различных областях, призвал к укреплению сотрудничества в области средств массовой информации.

Хоссейни также коснулся сотрудничества между Тегераном и Исламабадом по Афганистану и подчеркнул необходимость координации усилий для содействия урегулированию кризиса в соседней стране.

Посол Ирана в Пакистане также представил доклад о последних событиях в Совете Безопасности ООН и на ядерных переговорах в Вене.

Объясняя события в Йемене, он призвал Пакистан и другие исламские страны к сотрудничеству для мирного урегулирования йеменского кризиса.