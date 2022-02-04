Биробиджан, , 05:37 — REGNUM Жители Еврейской автономии пожаловались в прокуратуру на недостаточно высокую температуру воздуха в палатах родильного дома. Несоблюдение нормативов подтвердилось, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе надзорного ведомства.

В роддоме № 27 Mosgorzdrav.ru

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«Осмотром установлено, что в некоторых палатах родильного отделения не соблюдался температурный режим. В палате № 4 на втором этаже, в одной из палат на третьем этаже температура воздуха составляла не более 22 градуса, что не соответствует нормативным требованиям», — констатировали в прокуратуре.

По итогам проверки возбуждены два дела об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ (нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Внесено представление об устранении нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в родильном доме Еврейской автономии возникли перебои с горячей водой. Из-за аномальных холодов снизилось давление в теплосетях Биробиджана, поэтому в роддом перестала поступать горячая вода.