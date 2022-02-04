Вашингтон, , 05:29 — REGNUM Как минимум один человек погиб, ещё восемь пострадали в результате торнадо, обрушившегося на округ Хейл американского штата Алабама. Об этом 4 февраля сообщила телекомпания NBC, ссылаясь на представителя местных спасательных служб.

Торнадо Cameron Nixon

Торнадо, образовавшийся во время снежного шторма, нанёс сильные разрушения в округе Хейл. Уточняется, что несколько зданий получили серьёзные повреждения. Восемь человек были госпитализированы, информация об их состоянии уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что снежная буря оставила без электроэнергии более 230 тысяч человек в центральной и восточной части США.

Читайте ранее в этом сюжете: В США снежная буря оставила без электроэнергии более 230 тысяч человек