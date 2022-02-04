Буэнос-Айрес, , 05:19 — REGNUM До 23 человек возросло число погибших в результате употребления отравленного наркотика в Буэнос-Айресе. Об этом 3 февраля сообщает новостное агентство Infobae.

Буэнос-Айрес, Аргентина (сс) Phillip Capper

Согласно последним данным, в больнице с признаками отравления находятся около 80 человек, при этом число погибших от употребления токсичного вещества возросло до 23. Кроме того, первые пострадавшие, которые выписались после отравления, успели снова употребить отравленное вещество и опять попасть в больницу.

На настоящий момент установлено, что погибшие и пострадавшие употребляли наркотическое вещество с примесью, которая оказалась опасной для жизни. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что наркотик мог быть разбавлен ядом намеренно, в рамках борьбы двух наркокартелей. Министр безопасности Серхио Берни призвал всех, кто купил наркотик в последние двое суток, «не совершать самоубийства» и отказаться от него.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 20 погибших в результате употребления отравленного наркотика в Буэнос-Айресе.

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