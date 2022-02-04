Хабаровск, 4 февраля, 2022, 05:22 — ИА Регнум. В рабочем посёлке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края 3 февраля силовики задержали лидера этнической преступной группы, который подозревается в убийстве местного депутата.

Ca.garcia.s Оружие

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В региональных соцсетях опубликовано задержание подозреваемого, а также арсенал изъятого оружия.

Лидер группы и его подельники арестованы по подозрению в убийстве 25 января депутата Владимира Миллера.

По месту проживания членов ОПГ изъяты пять пистолетов, три гладкоствольных ружья, 157 патронов, а также 6 млн рублей.

Выявлен факт нахождения в рабстве у подозреваемых троих человек.

Официальной информации о задержании пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае осуждён лидер ОПГ, который обвиняется в совершении 33 преступлений: кражах, грабежах, разбойных нападениях и умышленном уничтожение или повреждение имущества.