Якутск, 4 февраля, 2022, 05:19 — ИА Регнум. В трёх районах Якутии — Верхнеколымском, Среднеколымском и Нижнеколымском — возможно возникновение сложной обстановки при прохождении паводковых вод весной. В республике намерены отремонтировать в этих муниципалитетах гидротехнические сооружения и создать материальный резерв для устранения последствий паводка, написал в своём телеграм-канале первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.

Светлана Шаповалова Паводок в Барнауле

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«Точные прогнозы по зонам подтопления будут в апреле, но сложная обстановка возможна в Колымской группе улусов и на затороопасных участках рек Лена и Алдан. Планируем расширить номенклатуру материального резерва, организовать работу выездных оперативных групп по рекам, проверить все «узкие» места, провести ремонт гидротехнических сооружений», — отметил вице-премьер.

Он также рассказал о планах пользоваться спутниковым мониторингом для отслеживания ситуации на реках. На подготовку к прохождению паводка намерены потратить 300 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года в селе Троицк Олёкминского района из-за паводка эвакуировали жителей. Уровень воды возле населённого пункта составлял 950 см при критических 1000, были заторы льда.