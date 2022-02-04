Синин, Китай, , 04:57 — REGNUM Новое издание Современного китайского словаря, в котором все более 70 000 слов переведены на тибетский язык, было издано в Китае, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

Китайский флаг Gary Lerude

Словарь, на создание которого ушло почти девять лет, является первым китайско-тибетским двуязычным изданием авторитетного справочника по продвижению стандартного китайского языка. Словарь, совместно изданный Китайским издательством тибетологии и Коммерческим изданием Китая, составлен 15 экспертами из колледжей и научно-исследовательских институтов на основе седьмого издания Современного китайского словаря.

В процессе компиляции эксперты приложили огромные усилия для перевода сложных слов, биологических и технических терминов, идиом, аллюзий, пословиц, древнекитайских слов и названий литературы.

«У тибетцев растет желание изучать и овладевать стандартным китайским языком, используя при этом свой родной язык. Однако долгое время ощущалась нехватка авторитетных, удобных и практичных китайско-тибетских двуязычных справочников», — сказал директор провинциального комитета по этническим и религиозным вопросам Цинхая У Дэцзюнь.

Руководитель группы по составлению и профессор Цинхайского национального университета Сангье сказал, что публикация словаря будет способствовать заполнению академического пробела в китайско-тибетских справочниках и послужит мостом для расширения этнических обменов.