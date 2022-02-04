Синин, Китай, 4 февраля 2022, 04:57 — REGNUM Новое издание Современного китайского словаря, в котором все более 70 000 слов переведены на тибетский язык, было издано в Китае, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.
Словарь, на создание которого ушло почти девять лет, является первым китайско-тибетским двуязычным изданием авторитетного справочника по продвижению стандартного китайского языка. Словарь, совместно изданный Китайским издательством тибетологии и Коммерческим изданием Китая, составлен 15 экспертами из колледжей и научно-исследовательских институтов на основе седьмого издания Современного китайского словаря.
В процессе компиляции эксперты приложили огромные усилия для перевода сложных слов, биологических и технических терминов, идиом, аллюзий, пословиц, древнекитайских слов и названий литературы.
Руководитель группы по составлению и профессор Цинхайского национального университета Сангье сказал, что публикация словаря будет способствовать заполнению академического пробела в китайско-тибетских справочниках и послужит мостом для расширения этнических обменов.