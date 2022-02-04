Макао, Китай, 4 февраля 2022, 04:51 — REGNUM Музыканты из Специального административного района (САР) Макао в Китае написали новые песни, чтобы выразить свои наилучшие пожелания Зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине, которые стартуют 4 февраля, сообщает агентство Синьхуа.
«По льду и снегу мы плывем навстречу свету», — начинаются слова песни «Лед и снег сияют светом» в исполнении тенора из Лю Найци. Песня восхваляет ледовые и снежные виды спорта и спортсменов, сопровождая текст быстрыми и сильными ритмами.
Еще одна новая песня, название которой означает «стремления, подобные снегу», является совместной работой Казимиро де Хесуса Пинто, португальского музыканта, родившегося в Макао, и музыкантов из Португалии.
Местный португальский музыкант сказал Синьхуа, что эта песня является воплощением Макао, играющего роль платформы, связывающей Китай и португалоязычные страны.
Кроме того, более 20 музыкантов из Макао и материковой части Китая совместно выступили инициаторами и приняли участие в создании песни, название которой означает «мир мчится вперед».