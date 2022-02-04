Макао, Китай, 4 февраля, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Музыканты из Специального административного района (САР) Макао в Китае написали новые песни, чтобы выразить свои наилучшие пожелания Зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине, которые стартуют 4 февраля, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из видео на YouTube Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине

«По льду и снегу мы плывем навстречу свету», — начинаются слова песни «Лед и снег сияют светом» в исполнении тенора из Лю Найци. Песня восхваляет ледовые и снежные виды спорта и спортсменов, сопровождая текст быстрыми и сильными ритмами.

«Я надеюсь, что эта песня сможет продемонстрировать силу Олимпийских игр и помочь жителям Макао почувствовать спортивный дух. Это также выражает нашу поддержку и наилучшие пожелания спортсменам, которые скоро будут соревноваться в Пекине», — сказал Лю, который также принял участие в исполнении Наилучших пожеланий из Пекина, посвященных Лондонской Олимпиаде в 2012 году.

Еще одна новая песня, название которой означает «стремления, подобные снегу», является совместной работой Казимиро де Хесуса Пинто, португальского музыканта, родившегося в Макао, и музыкантов из Португалии.

Местный португальский музыкант сказал Синьхуа, что эта песня является воплощением Макао, играющего роль платформы, связывающей Китай и португалоязычные страны.

«Я надеюсь, что это поможет передать дух зимних Олимпийских игр в Пекине португалоязычным странам и популяризировать там игры», — сказал он.

Кроме того, более 20 музыкантов из Макао и материковой части Китая совместно выступили инициаторами и приняли участие в создании песни, название которой означает «мир мчится вперед».

«Зимние Олимпийские игры в Пекине послужили мостом, помогающим музыкантам в Макао и на материке взаимодействовать, общаться и сочувствовать друг другу», — сказал инициатор и автор текста песни Лю Чанмэй.