Райчихинск, Амурская область, 4 февраля, 2022, 04:50 — ИА Регнум. В отношении воспитательницы детского сада в амурском городе Райчихинск возбуждено уголовное дело. Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе прокуратуры Приамурья.

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Воспитатель разложила в группе, которую посещали дети, средство от насекомых. Отрава в том числе находилась рядом с игрушками. Воспитанники съели ядовитое вещество и попали в больницу с отравлением.

Обвинительное заключение по возбуждённому в отношении воспитательницы делу сформировано и передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области прокуратура организовала проверку по факту госпитализации семи детей-дошкольников с признаками отравления. В больницу попали воспитанники из одной группы детского сада.