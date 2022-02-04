4 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Краевому фонду, учрежденному красноярским правительством, могут на полгода запретить привлекать деньги дольщиков в четыре строящихся объекта.

Анастасия Степанова, , 07:34 — REGNUM В Красноярском крае зреет точка социальной напряжённости. Эдакий нарыв возник на рынке жилищного строительства и может привести к росту числа недовольных дольщиков. Служба стройнадзора региона через суд потребовала на полгода приостановить Красноярскому краевому фонду жилищного строительства, учреждённому правительством края, право привлекать деньги дольщиков сразу в четыре объекта 10-го квартала жилого района «Солонцы-2». Подливает масла в огонь и то, что в отношении фонда есть не до конца рассмотренный банкротный иск. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Недвижимость Иван Шилов © ИА REGNUM

О фонде

Красноярский краевой фонд жилищного строительства (ККФЖС) был учрежден властями региона в 2000 году. В качестве целей было заявлено развитие ипотечного кредитования и проведение инвестиционной политики, стимулирующей развитие жилищного строительства в Красноярском крае. Фонд выступает региональным оператором Банка ДОМ.РФ.

С 2011 года ККФЖС возглавляет Сергей Бердоусов, который в 1999—2003 годах был главой Красноярской ипотечной ассоциации. На сегодня в ЕГРЮЛ он также числится президентом Ассоциации ипотечных компаний (Москва). Помимо этого, в его активе — 10% доли в строительной коммерческой компании «Краспро» (ООО «Научные исследования, используемые в проектировании промышленного строительства в Красноярске», совладельцы — Андрей Архипов, Виктор Антонов, Андрей Еленкин).

Об объектах и претензиях

В единой информационной системе жилищного строительства фонд числится застройщиком трёх сданных домов, трёх строящихся и одного проблемного. В качестве проблемного указан объект в жилом районе «Солонцы-2» — «10 мкр, д. 10, блок-секции с 1 по 8». В системе уточняется, что «нарушены сроки передачи объекта долевого строительства более чем на 6 месяцев».

Микрорайон «Солонцы-2» © Пресс-служба правительства Красноярского края

Между тем в январе 2021 года арбитраж Москвы удовлетворил иск фонда к ППК «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Федеральный фонд обязали в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в силу исключить жилой многоквартирный дом №10 в 10-м квартале жилого района «Солонцы-2» из единого реестра проблемных объектов и уведомить управление Росреестра «об аннулировании сведений об отсутствии права у застройщика привлекать денежные средства участников долевого строительства».

В суде истец заявил, что уведомил дольщиков о переносе сроков сдачи и на момент включения в реестр шло заключение допсоглашений. Суд принял во внимание то, что «неисполнение сроков окончания строительства связано с объективными причинами, поскольку кредитное финансирование по проблемному объекту привлечь не представляется возможным, бюджетное финансирование было также приостановлено в связи с проблемностью объекта».

Московский арбитражный суд Полина Волхова (c) ИА REGNUM

В комментарии, размещённом на официальном сайте фонда, отмечается, что решение о включении в реестр проблемных объектов было «поспешным и неправомерным», что привело к увеличению сроков строительства, так как застройщика лишили «почти на 1,5 года источника финансирования строительных работ».

Пока фонд судился за исключение дома из реестра проблемных, у него появились новые проблемы.

28 января 2022 года арбитраж региона принял к производству иск от службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, которая потребовала приостановить на полгода с даты вступления вердикта в силу деятельность, связанную с привлечением денег дольщиков сразу в четыре объекта в том же 10-м квартале жилого района «Солонцы-2» — по шестому, седьмому, девятому и первому этапам.

Исковое заявление заслушают 14 марта 2022 года.

Банкротное дело

Добавляет масла в огонь банкротный иск, поданный к фонду.

Заявление поступило в базу в июне 2021 года. Истцом выступает ООО «Производственно-строительная компания «Омега». Слушания неоднократно откладывались. За это время в дело вступили публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», АО «Красноярская региональная энергетическая компания», прокуратура Кировского района Красноярска, служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, управление ФСБ по региону, служба приставов, а также шестеро физлиц (вероятно, дольщиков). Так, например, 2 февраля 2022 года в дело вступила Ольга Ивашова, заявившая долг в размере 3 882 259,88 рубля.

Недострой Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часом Х для фонда станет 28 февраля 2022 года. В этот день планируется заслушать банкротное заявление, и первоначальный истец, судя по документам, настаивает даже не на наблюдении, а сразу на введении последнего этапа — конкурсном производстве.