Владивосток, , 05:04 — REGNUM В Приморье число оформленных за 2021 год ипотечных жилищных кредитов превысило 25 тыс. Пик выдачи традиционно пришёлся на декабрь, тогда же приморцы установили новый месячный рекорд по количеству заключенных сделок — свыше 2,7 тыс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного ГУ Центрального банка РФ.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Жители Приморья за минувший год оформили ипотеку на 91,3 млрд рублей, треть этой суммы — кредиты под залог строящегося жилья. Годовой прирост задолженности по ипотечным кредитам на 1 января составил 42,6% против 36% годом ранее, что существенно выше, чем в среднем по стране.

«Такая динамика может говорить о том, что люди решали не откладывать покупку, ожидая повышения ставок и цен на недвижимость. Ускоренному росту ипотечного рынка региона способствовали расширение условий программы «Дальневосточная ипотека» и увеличение предложения на первичном рынке жилья», — пояснил начальник экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белокриницкий.

В 2021 году Банк России повысил коэффициенты риска для кредитов с низким первоначальным взносом. Изменение условий программы «Льготная ипотека» и рост стоимости недвижимости также повлияли на возможность приморцев улучшить жилищные условия. В итоге годовой прирост количества выданных ипотечных кредитов в Приморье сократился до 20% после 43% в 2020 году.

Уровень просроченной задолженности в регионе снизился с 0,5 до 0,3% по сравнению с началом 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Москве общий объём кредитования по программе «Семейная ипотека» составил 65,4 млрд рублей.