Вашингтон, 4 февраля 2022, 04:42 — REGNUM Договоренности о военном сотрудничестве между США и Словакией не подразумевают создание баз американских войск в республике, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам подписания соглашения.
«Ничто в сегодняшнем соглашении не создает постоянных американских баз или реального присутствия в Словакии», — отметил он.
Блинкен также осудил протестные акции в Словакии, призывающие власти республики не ратифицировать это соглашения. По мнению главы Госдепа США, эти митинги якобы подрывают все «выгоды трансатлантического партнерства».
Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве. Вашингтон обязуется вложить около $100 млн в модернизацию словацких вооруженных сил, а Братислава предоставить Соединенным Штатам два аэродрома для использования.
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