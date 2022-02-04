Вашингтон, , 04:42 — REGNUM Договоренности о военном сотрудничестве между США и Словакией не подразумевают создание баз американских войск в республике, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам подписания соглашения.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Ничто в сегодняшнем соглашении не создает постоянных американских баз или реального присутствия в Словакии», — отметил он.

Блинкен также осудил протестные акции в Словакии, призывающие власти республики не ратифицировать это соглашения. По мнению главы Госдепа США, эти митинги якобы подрывают все «выгоды трансатлантического партнерства».

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты и Словакия заключили соглашение о военном сотрудничестве. Вашингтон обязуется вложить около $100 млн в модернизацию словацких вооруженных сил, а Братислава предоставить Соединенным Штатам два аэродрома для использования.

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