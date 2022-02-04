Екатеринбург, 4 февраля, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате столкновения двух грузовых и одного легкового автомобилей на автотрассе «Пермь — Екатеринбург». Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла на 182 км автодороги «Пермь — Екатеринбург». Было установлено, что водитель грузового автомобиля DAF двигался в сторону Екатеринбурга с грузом в 10 тонн топливных брикетов. Водитель второго грузового автомобиля Mercedes двигался в сторону Перми с углем в мешках, он вёз груз общей массой около 22 тонн.

В легковом автомобиле SKODA находились 34-лшетний водитель со своим сыном 14-ти лет. Им удалось избежать серьёзных травм. По предварительным данным, водитель автомобиля DAF выпустил из-под контроля транспортное средство и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся сначала с автомобилем Mercedes, затем с автомобилем SKODA.

В настоящее время движение на участке автотрассы перекрыто, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.