Вашингтон, 4 февраля, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Выручка американской компании Amazon за последний квартал 2021 года составила $137,4 млрд, что на 9% превышает результаты аналогичного периода 2020 года. Это следует из отчёта, 3 февраля опубликованного на сайте компании.

Mike Mozart Amazon

Чистая прибыль Amazon за этот же период составила $14,3 млрд, операционная прибыль — $3,5 млрд.

Напомним, в четвёртом квартале 2020 года выручка Amazon составляла $125,6 млрд.

Amazon, основанная Джеффом Безосом в 1994 году, является крупнейшей в мире компанией интернет-торговли. Предприниматель, чьё состояние в настоящее время оценивается в $164 млрд, в настоящее время занимает третье место в списке богатейших людей планеты по версии агентства Bloomberg.

Как сообщало ИА REGNUM, за последний квартал 2021 года американская компания Microsoft получила выручку $51,7 млрд, что на 20% превышает результаты аналогичного периода 2020 года.

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