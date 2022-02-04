Хасанский район, Приморский край, 4 февраля, 2022, 04:48 — ИА Регнум. В Хасанском районе загорелись поля. Пал тушат сотрудники Приморской авиабазы и МЧС, угрозы населенным пунктам нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Government-nnov.ru Пал травы

Читайте также: В Забайкалье из-за аномальной погоды начались травяные пожары

Пожар площадью 100 га случился вечером 3 февраля в районе поселка Зарубино. Горят земли сельхозназначения, вдоль дорог.

Более 10 человек тушат пал на площади 5 км воздуходувками.

Вероятная причина пожара — человеческий фактор. Специалисты напоминают, что за умышленный поджог сухостоя предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае наблюдается не характерная для зимнего времени года теплая погода. В связи с отсутствием снежного покрова участились случаи пала сухой растительности.