Якутск, 4 февраля, 2022, 04:58 — ИА Регнум. За стуки количество вызодоровевших от коронавируса жителей Якутии превысило 2 тыс. человек. Госпитализированы с таким диагнозом за последние 24 часа 125 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём раньше попавших в больницу якутян в республике насчитали 141, на сайте стопкоронавирус. рф размещены данные о 258 госпитализированных.

За сутки в регионе выявили 3 493 новых случая заражения COVID-19 (днём ранее — 3 381), в том числе 2 432 — в Якутске.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Якутии Айсена Николаева, в Якутске уже не так сильно растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией, как в других муниципалитетах республики. Самая напряжённая ситуация сложилась в Олёкминском районе, начали заболевать жители северных территорий.