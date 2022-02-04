Благовещенск, 4 февраля, 2022, 04:47 — ИА Регнум. В Приамурье за сутки в ковидные госпитали попали 68 человек (накануне — 63). Амурчане стали чаще заражаться коронавирусом, темп прироста уровня заболеваемости — 0,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки выявлены 200 новых случаев COVID-19 (днём ранее — 183). Всё ниже доля тех, у кого вирус вызывает пневмонию, сейчас таких пациентов в Амурской области всего 6%. Абсолютное большинство жителей региона — 93% — переносят инфекцию в форме ОРВИ, у 1% коронавирус проходит бессимптомно.

Как сообщало ИА REGNUM, в общественных местах Благовещенска перестали прививать людей от коронавируса. В связи со снизившимся спросом на эту услугу вакцинация будет проходить только в поликлиниках.