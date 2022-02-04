Магадан, 4 февраля, 2022, 04:43 — ИА Регнум. В Магаданской области впервые за всё время пандемии отмечается резкий рост заражений коронавирусом среди детей, удельный вес в структуре заболевших — 33,2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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По информации главы Роспотребнадзора Колымы Светланы Корсунской, в течение трёх недель в регионе наблюдается подъём заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Случаи инфицирования фиксировались в Магадане и шести районах области. Прирост заболеваемости к предыдущей неделе составил 114%, однако прироста летальных исходов не наблюдается. При этом идентифицируются штаммы «Дельта» и «Омикрон».

Отмечается, что заболевают жители всех возрастных групп. Среди детей — двукратный рост, среди взрослого населения самый интенсивный рост у жителей от 18 до 49 лет. Вновь отмечается рост заражений в возрастной группе старше 60 лет. Исходя из статистики, Светлана Корсунская рекомендовала в феврале и марте отказаться от массовых мероприятий с участием детей и подростков.

В 19 школах региона 70 классов переведены на дистанционную форму обучения. Всего на «дистанте» почти 1600 учеников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области увеличилось количество проводимых тестов на коронавирус — среди субтипов преобладает штамм «Омикрон».