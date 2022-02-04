Хельсинки, 4 февраля, 2022, 03:57 — ИА Регнум. Третий энергоблок АЭС «Олкилуото», запущенный в Финляндии в конце декабря, начнёт выработку электроэнергии позднее, чем планировалось, — в конце февраля. Об этом вечером 3 февраля сообщает пресс-служба компании — оператора станции Teollisuuden voima (TVO).

Teollisuuden Voima Oy АЭС «Олкилуото»

Первоначально выработку электроэнергии на новом реакторе планировали начать в январе. Позднее его запуск в эксплуатацию перенесли на начало февраля, а начало регулярного производства электроэнергии — на июнь.

пресс-служба TVO «Начало выработки электроэнергии на «Олкилуото-3» начнётся в конце февраля, регулярная выработка начнётся в июле».

По информации компании, новый перенос сроков вызван обнаружением в ходе тестовой фазы запуска необходимости выполнить на энергоблоке ряд модификаций.

Напомним, энергоблок «Олкилуото-3» мощностью 1600 МВт создавался франко-германским строительным консорциумом Areva — Siemens. Выработка электроэнергии на нём начнётся на мощности 30% от плановой. После доведения до расчётного уровня станция будет производить около 14% всей электроэнергии Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в Финляндии был запущен третий энергоблок АЭС «Олкилуото».