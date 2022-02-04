Тбилиси, , 05:15 — REGNUM Число иностранных туристов, въехавших в Грузию за последний год, существенно увеличилось, сообщает 3 февраля грузинский телеканал «Рустави 2».

Тбилиси Vladimir Varfolomeev

Несмотря на пандемию и новые штаммы коронавируса, Грузия остается привлекательным местом для туристов. Только что наступил 2022 год, а в январе Грузию уже посетили 170 тысяч иностранных граждан.

Национальное управление по туризму публикует отчет за январь. Показатель прошлого месяца на 456% выше, чем за этот период предыдущего года. Наряду с соседними странами наблюдается рост туристического потока и из стран ЕС. Грузинские курорты также посещают из-за океана, и всемирно известные влиятельные лица участвуют в популяризации туристических пространств.