Пекин, , 03:50 — REGNUM Министерство культуры и туризма Китая совместно с соответствующими органами власти опубликовало план создания региона, объединяющего спортивные, культурные и туристические отрасли в Пекине и Чжанцзякоу, городах, принимающие зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине Цитата из видео на YouTube

План направлен на комплексное и низкоуглеродное использование объектов зимних Олимпийских игр, построенных в регионе для Олимпийских игр, и на то, чтобы сделать регион примером мирового класса в области повторного использования игровых объектов после Олимпийских игр и международным направлением для зимних видов спорта, отдыха и туризма.

В регионе будет проведен ряд глобальных мероприятий и соревнований по зимним видам спорта, будут построены спортивные университеты высшего уровня, а очарование китайской культуры будет представлено миру через множество культурных курортов, парков и брендов.

План предусматривает усилия по продвижению и популяризации зимних видов спорта среди широкой общественности, повышению доступности объектов для общественности и улучшению их услуг, а также содействию распространению культуры зимних Олимпийских игр.