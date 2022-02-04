Братислава, 4 февраля, 2022, 03:50 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и Словакия договорились о военном сотрудничестве, в рамках которого американские военные смогут использовать два аэродрома на территории республики. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе церемонии подписания договора.

Marc Ryckaert Братислава. Словакия

Согласно договоренностям, Вашингтон вложит $100 млн в модернизацию военной инфраструктуры Словакии. При этом войска США смогут использовать для аэродрома в республике для своих нужд. Договор подписали глава Госдепа США Энтони Блинкен и его словацкий коллега Иван Корчок.

«Словакия стремится к модернизации своих оборонительных возможностей и инфраструктуры. Соглашения позволяет США поддержать эти усилия», — заявил госсекретарь США.

Теперь для вступления договора в силу нужна еще его ратификация со стороны парламента и президента Словакии. При этом в самой республике договоренности между Братиславой и Вашингтоном воспринимают неоднозначно: там проходят протестные акции, а оппозиция предлагает вынести вопрос ратификации договора на референдум.