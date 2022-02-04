Пекин, , 03:45 — REGNUM Индустрия гражданской авиации Китая будет стремиться к экологичному и низкоуглеродному развитию в течение 14-й Пятилетки (2021−2025) в соответствии с дорожной картой, опубликованной Администрацией гражданской авиации Китая, передает агентство Синьхуа.

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Это первый план по экологичному развитию сектора гражданской авиации Китая. В нем подчеркивались усилия, направленные на то, чтобы сделать гражданскую авиацию «более разумной, низкоуглеродной и ресурсоэффективной для достижения зеленых преобразований».

К 2035 году система экологически чистого и низкоуглеродного развития гражданской авиации будет оптимизирована, а выбросы углекислого газа в аэропортах достигнут пика, говорится в дорожной карте.

К 2025 году интенсивность выбросов углекислого газа гражданской авиацией Китая продолжит снижаться, доля низкоуглеродного потребления энергии продолжит расти, а эффективность использования ресурсов гражданской авиации повысится, говорится в сообщении.

План также предусматривает восемь количественных прогнозных показателей для авиакомпаний и аэропортов. Китай объявил, что будет стремиться достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.