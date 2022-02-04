Петропавловск-Камчатский, 4 февраля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской больницы №2 Петропавловска-Камчатского Олег Гайдук уверен, что масочный режим и вакцинация являются самыми эффективными методами борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация

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Он отметил, что вакцинация не гарантирует стопроцентно, что человек не заболеет, но привившиеся от коронавируса значительно легче и без осложнений переносят болезнь.

«У нас были пациенты с серьезной патологией. Самая распространенная — ожирение. Такие пациенты находятся в особой группе риска, но благодаря вакцинации им удалось благополучно пойти на поправку. Если бы они не были вакцинированы, то это могло привести к печальным последствиям», — цитирует Олега Гайдука ИА «Камчатка».

На Камчатке привиться от COVID-19 можно в 38 стационарных и мобильных пунктах. В крае стартовала с 4 февраля прививочная кампания от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинация проводится только на добровольной основе, а детей прививают только с письменного согласия родителей.

«Прививаться нужно обязательно. До тех пор, пока большинство из нас не вакцинируются, коронавирусная инфекция никуда не исчезнет», — подчеркнул врач.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке детей в возрасте от 12 до 17 лет начали прививать препаратом «Спутник-М» от COVID-19. На вакцинацию 4 февраля поступило уже более 60 заявок.