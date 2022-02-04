Пекин, , 03:42 — REGNUM Сельскохозяйственный банк Китая (ABC) и энергетическое управление страны подписали соглашение о сотрудничестве в целях стимулирования использования чистой энергии, а также преобразования энергии в сельских районах, сообщает агентство Синьхуа.

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В период 14-й Пятилетки (2021−2025) ABC планирует предоставить 3 трлн юаней (около $473,19 млрд) в энергетический сектор, в том числе 1 трлн юаней для энергетического сектора на уровне округов, сообщает China Securities Journal.

Китай будет надлежащим образом контролировать общее потребление энергии и сократит потребление энергии на единицу валового внутреннего продукта на 13,5% к 2025 году по сравнению с уровнем 2020 года, согласно пятилетнему плану по энергосбережению и сокращению выбросов, опубликованному Госсоветом КНР.

Китай объявил, что будет стремиться достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.