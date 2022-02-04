Магадан, 4 февраля, 2022, 03:45 — ИА Регнум. В Магаданской области увеличилось количество проводимых тестов на коронавирус — среди субтипов преобладает штамм «Омикрон», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

В первую неделю января на коронавирус проведено 875 исследований, за вторую — 1945, третью — 2269, и на последней — 3699 исследований.

С 31 января по 2 февраля проведено 2324 исследования. Процент положительных результатов тестирования за все пять недель составил 35,6%.

«В подавляющем большинстве даже в госпитальном сегменте преобладает штамм «Омикрон», часть пациентов в госпитали отправляют в превентивных мерах. Дельта сохраняется, она чаще всего даёт тяжелые формы. Но у нас остается принцип превентивной госпитализации. Мы по-прежнему госпитализируем пациентов старше 65 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, беременных, детей из закрытых учреждений», — пояснила замминистра здравоохранения КолымыЕлена Кузьменко.

Отмечается, что на последней неделе января прирост заражений коронавирусом увеличился почти в два раза, госпитализация при этом сохранялась на низком уровне и составила 6,4%.

«Я наблюдаю за заполнением коек в наших госпиталях. Уровень заболевших существенно вырос, при этом процент заполнения коек в госпиталях остается на прежнем уровне, а в отдельных городских округах, этот показатель даже снизился», — сказал губернатор Сергей Носов.

По словам Кузьменко, преобладают легкие формы заболевания — до 80%, при этом основные формы заболевания проходят по типу ОРВИ, с лихорадкой, ознобом в течение двух-трех дней, головной болью, заложенностью носа, першением в горле и кашлем по типу фарингита или трахеита.

Читайте также: На Ямал «Омикрон» привезли из-за рубежа и из других регионов

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале к 3 февраля зарегистрировано 22 случая заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 «Омикрон».